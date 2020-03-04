Денис Шмигаль – новий прем’єр-міністр України

Денис Шмигаль став прем’єр-міністром України. За відповідне рішення проголосували народні депутати на позачерговому засіданні Верховної Ради.

Подання про призначення Дениса Шмигаля прем’єр-міністром України до парламенту вніс президент Володимир Зеленський.

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За призначення Шмигаля проголосували 291 нардепа.

Фракція Слуга народу проголосувала За майже у повному складі, лише один депутат утримався. Проте Опозиційна платформа за життя та ЄС голосували проти, а Голос та Батьківщина – утрималися.

Перед голосуванням Шмигарь виступив з трибуни парламенту. У своїй промові він заявив про необхідність перегляду державного бюджету на 2020 рік. Зокрема, розміри пенсій і зарплат. Також він зазначив, що існує низка проблем у малому і середньому бізнесі, які необхідно терміново вирішувати.

Крім того, новий прем’є-міністр заявив, що під час формування уряду важливим залишається і гендерне питання.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України підтримала заяву про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Ухвалення Радою рішення про відставку прем’єр- міністра України означає відставку всього складу Кабінету Міністрів України.