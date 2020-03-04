Анна Новосад может уйти в отставку – СМИ

Министр образования и науки Анна Новосад не желает работать в новом составе Кабинета министров.

По информации СМИ, она планирует подать в отставку, однако кандидатур на должность министра образования и науки пока нет.

Временно могут назначить исполняющего обязанности министра образования и науки.

Читайте: Отчет силовиков ротация Кабмина: повестка дня Рады на 4 марта

Сама Анна Новосад пока не комментировала соответствующую информацию.

Напомним, 4 марта в 16.00 начнется внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят вопрос отставки премьер-министра Алексея Гончарука, а вместе с ним и всего Кабмина.

Заявление Гончарука рассмотрел Комитет по вопросам организации государственной власти. Он рекомендовал парламенту принять отставку премьер-министра.

Также на заседании комитета планируют рассмотреть кандидатуру нового премьер-министра, которую должен внести президент Владимир Зеленский.