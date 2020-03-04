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Факты / Украина / Политика

Анна Новосад может уйти в отставку – СМИ

Министр образования и науки Анна Новосад не желает работать в новом составе Кабинета министров.

По информации СМИ, она планирует подать в отставку, однако кандидатур на должность министра образования и науки пока нет.

Временно могут назначить исполняющего обязанности министра образования и науки.

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Сама Анна Новосад пока не комментировала соответствующую информацию.

Напомним, 4 марта в 16.00 начнется внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят вопрос отставки премьер-министра Алексея Гончарука, а вместе с ним и всего Кабмина.

Заявление Гончарука рассмотрел Комитет по вопросам организации государственной власти. Он рекомендовал парламенту принять отставку премьер-министра.

Также на заседании комитета планируют рассмотреть кандидатуру нового премьер-министра, которую должен внести президент Владимир Зеленский.

Источник: Украинская правда

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