Ганна Новосад може піти у відставку – ЗМІ

Міністр освіти і науки Ганна Новосад не має бажання працювати у новому складі Кабінету міністрів.

За інформацією ЗМІ, вона планує подати у відставку, проте кандидатур на посаду міністра освіти і науки наразі немає.

На певний час можуть призначити виконувача обов’язків міністра освіти і науки.

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Сама Ганна Новосад поки не коментувала відповідну інформацію.

Нагадаємо, 4 березня о 16.00 почнеться позачергове засідання Верховної Ради, на якому розглянуть питання відставки прем’єр-міністра Олексія Гончарука, а разом з ним і всього Кабміну.

Заяву Гончарука розглянув Комітет з питань організації державної влади. Він рекомендував парламенту прийняти відставку прем’єр-міністра.

Також на засіданні комітету планують розглянути кандидатуру нового прем’єр-міністра, яку має внести президент Володимир Зеленський.