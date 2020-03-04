Олег Немчинов может стать новым министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета.
Биография
Олег Немчинов родился во Львове в семье служащих.
Окончил местный университет по специальности География.
В 2006-2010 годах был депутатом Львовского областного совета от Украинской народной партии.
В 2011 году получил квалификацию бакалавра по правоведению.
В 2014-2017 годах – офицер Государственной пограничной службы Украины, участник АТО.
С 11 апреля 2017 – государственный секретарь Министерства молодежи и спорта Украины. Назначен по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров Украины.
Ведет активную общественную деятельность, в частности во Львовской области.
Немчинов женат и воспитывает сына.
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Декларация
Согласно декларации, Олег Немчинов владеет квартирой во Львове на 51 м2 и двумя квартирами в Киеве общей площадью 62,5 м2.
В собственности Немчинова также автомобиль Ravon R4 2017 года выпуска, в общей собственности – автомобиль ЗАЗ 1979 года.
Заработная плата, полученная в Министерстве, составила чуть более 1 млн грн.
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