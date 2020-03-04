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Факты / Украина / Политика

Олег Немчинов: что известно о возможном министре Кабмина

Олег Немчинов может стать новым министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета.

Биография

Олег Немчинов родился во Львове в семье служащих.

Окончил местный университет по специальности География.

Олег Немчінов біографія

В 2006-2010 годах был депутатом Львовского областного совета от Украинской народной партии.

В 2011 году получил квалификацию бакалавра по правоведению.

В 2014-2017 годах – офицер Государственной пограничной службы Украины, участник АТО.

С 11 апреля 2017 – государственный секретарь Министерства молодежи и спорта Украины. Назначен по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров Украины.

Ведет активную общественную деятельность, в частности во Львовской области.

Немчинов женат и воспитывает сына.

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Декларация

Согласно декларации, Олег Немчинов владеет квартирой во Львове на 51 м2 и двумя квартирами в Киеве общей площадью 62,5 м2.

В собственности Немчинова также автомобиль Ravon R4 2017 года выпуска, в общей собственности – автомобиль ЗАЗ 1979 года.

Заработная плата, полученная в Министерстве, составила чуть более 1 млн грн.

Будут ли изменения в Кабмине и кто может его возглавить – читайте на Фактах ICTV.

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