Олег Немчінов може стати новим міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета.
Біографія
Олег Немчінов народився у Львові у родині службовців.
Закінчив місцевий університет за спеціальністю Географія.
У 2006-2010 роках був депутатом Львівської обласної ради від Української народної партії.
У 2011 році здобув кваліфікацію бакалавра з правознавства.
У 2014-2017 роках – офіцер Державної прикордонної служби України, учасник АТО.
З 11 квітня 2017 року – державний секретар Міністерства молоді та спорту України. Призначений за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету міністрів України.
Веде активну громадську діяльність, зокрема у Львівській області.
Немчінов одружений та виховує сина.
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Декларація
Згідно з декларацією, Олег Немчінов володіє квартирою у Львові на 51 м2 та двома квартирами у Києві загальною площею у 62,5 м2 .
У власності Немчінова є також автомобіль Ravon R4 2017 року випуску, у спільній власності – автомобіль ЗАЗ 1979 року.
Заробітна плата, отримана у Міністерстві, склала трохи більше 1 млн грн.
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