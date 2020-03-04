Олег Немчінов може стати новим міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета.

Біографія

Олег Немчінов народився у Львові у родині службовців.

Закінчив місцевий університет за спеціальністю Географія.

У 2006-2010 роках був депутатом Львівської обласної ради від Української народної партії.

У 2011 році здобув кваліфікацію бакалавра з правознавства.

У 2014-2017 роках – офіцер Державної прикордонної служби України, учасник АТО.

З 11 квітня 2017 року – державний секретар Міністерства молоді та спорту України. Призначений за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету міністрів України.

Веде активну громадську діяльність, зокрема у Львівській області.

Немчінов одружений та виховує сина.

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Декларація

Згідно з декларацією, Олег Немчінов володіє квартирою у Львові на 51 м 2 та двома квартирами у Києві загальною площею у 62,5 м 2 .

У власності Немчінова є також автомобіль Ravon R4 2017 року випуску, у спільній власності – автомобіль ЗАЗ 1979 року.

Заробітна плата, отримана у Міністерстві, склала трохи більше 1 млн грн.

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