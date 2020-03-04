Новий уряд України: список нового Кабінету міністрів України

Верховна Рада проголосувала за новий склад Кабінету міністрів. Рішення було ухвалене у пакетному голосуванні.
За новий склад Кабміну проголосували 277 нардепів.
Новий склад уряду України:
Прем’єр-міністр України – Денис Шмигаль
Віце-прем’єр міністр з питань євроінтеграції – Вадим Пристайко
Віце-прем’єр міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – Олексій Резніков
Віце-прем’єр міністр – міністр з питань цифрової трансформації – Михайло Федоров
Міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков
Міністр у справах ветеранів – Сергій Бессараб
Міністр молоді та спорту – Вадим Гутцайт
Міністр охорони здоров’я – Ілля Ємець
Міністр інфраструктури – Владислав Криклій
Міністр соціальної політики – Марина Лазебна
Міністр юстиції – Денис Малюська
Міністр Кабінету міністрів – Олег Немчінов
Міністр фінансів – Ігор Уманський
Міністр розвитку громад – Олексій Чернишов
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Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховної Ради народні депутати проголосували за призначення Дениса Шмигаля прем’єр-міністром України. Подання про призначення до парламенту вніс президент Володимир Зеленський. За призначення Шмигаля проголосували 291 нардепа.