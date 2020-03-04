Новий уряд України: список нового Кабінету міністрів України

Верховна Рада проголосувала за новий склад Кабінету міністрів. Рішення було ухвалене у пакетному голосуванні.

За новий склад Кабміну проголосували 277 нардепів.

Новий склад уряду України:

Прем’єр-міністр України – Денис Шмигаль

Віце-прем’єр міністр з питань євроінтеграції – Вадим Пристайко

Віце-прем’єр міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – Олексій Резніков

Віце-прем’єр міністр – міністр з питань цифрової трансформації – Михайло Федоров

Міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков

Міністр у справах ветеранів – Сергій Бессараб

Міністр молоді та спорту – Вадим Гутцайт

Міністр охорони здоров’я – Ілля Ємець

Міністр інфраструктури – Владислав Криклій

Міністр соціальної політики – Марина Лазебна

Міністр юстиції – Денис Малюська

Міністр Кабінету міністрів – Олег Немчінов

Міністр фінансів – Ігор Уманський

Міністр розвитку громад – Олексій Чернишов

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Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховної Ради народні депутати проголосували за призначення Дениса Шмигаля прем’єр-міністром України. Подання про призначення до парламенту вніс президент Володимир Зеленський. За призначення Шмигаля проголосували 291 нардепа.