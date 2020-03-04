Дмитрий Кулеба - биография главы МИД

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба может стать главой МИД Украины.

О своем назначении в комментарии Укринформу сказал следующее:

– Нечего пока комментировать. Идет политический процесс, идут консультации. Давайте дождемся завтрашнего дня и уже на основе тех или иных решений, которые будут приняты, будем комментировать назначение или не назначение.

Кулеба родился 19 апреля 1981 года в Сумах. После окончания Института международных отношений Киевского национального университета им.Тараса Шевченко в 2003 году начал дипломатическую карьеру в МИД.

В 2005-2009 годах был назначен в постоянное представительство Украины при ОБСЕ.

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С 2010 по 2012 год он работал в секретариате МИД Украины, где отвечал за связи с общественностью и вопросы многосторонней дипломатии, в частности председательства Украины в Комитете министров Совета Европы.

В 2013 году был назначен советником вице-премьер-министра Украины. В 2014 году стал послом по особым поручениям для запуска стратегических коммуникаций и публичной дипломатии в МИД Украины.

Декларация Дмитрия Кулебы

В декларации за 2018 год Кулеба отметил, что владеет двумя квартирами в Киеве (площадью 125,7 м² и 52,9 м²).

У него также есть автомобиль Peugeout 206 cc 1.6. Зарплата в МИД (на момент подачи декларации Кулеба был постоянным представителем Украины в Совете Европы) составила 255 354 грн в год.

Еще 2 млн 297 тыс. 472 грн Кулеба получил как компенсационные выплаты в иностранной валюте – как работник дипломатической службы, отправленный в долгосрочную командировку (Кулеба работал во Франции).

Наличными вице-премьер-министр сохраняет €32 тыс.

Его жена Евгения задекларировала 723 тыс. грн как гонорары, полученные в общественной организации Город-Сад.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку.