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Факты / Украина

Что известно о Владиславе Криклие – кандидате на пост министра инфраструктуры

Министр инфраструктуры Владислав Криклий может сохранить свой пост в новом составе Кабинета министров. Что известно о чиновнике – в материале Фактов ICTV.

Криклий родился в Киеве 23 ноября 1986 года.

Образование:

В 2009 году получил степень магистра экономических наук Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 2015 году защитил диссертацию на тему Негосударственные пенсионные фонды в системе пенсионного обеспечения в Украине (кандидат экономических наук).

Читайте: Голосование за новый состав Кабмина – онлайн внеочередного заседания Рады

Карьера и достижения:

  • С 2002-го по 2008 год – начальник отдела по работе с ценными бумагами на фондовом рынке в КБ Интербанк.
  • 2008-2010 гг. – работа в департаменте корпоративных финансов в инвестиционной компании Аструм инвестиционный менеджмент.
  • 2011-2013 гг. – директор ООО Кино-театр.
  • С 2014-го по 2015 год был советником министра внутренних дел.
  • С марта по ноябрь 2015 года – заместитель начальника ГАИ (занимался его ликвидацией).
  • С ноября 2015 года – начальник Главного сервисного центра МВД Украины.
  • Возглавлял рабочую группу по внедрению автоматической фото- и видеофиксации ПДД в МВД.
  • На парламентских выборах 2019 года прошел в новую Верховную Раду по спискам партии Слуга народа (№12).

Напомним, Верховная Рада Украины проголосовала 4 марта за отставку Кабмина премьер-министра Алексея Гончарука.

Фото: Владислав Криклий

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