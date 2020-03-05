83% украинцев считают, что женщина должна заботиться о доме и семье – опрос

Более 80% украинцев считают, что женщина прежде должна заботиться о доме и семье.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг на тему Роль женщин в украинском обществе.

Опрос показал, что абсолютное большинство респондентов согласны с утверждениями, что важнейшая задача женщины – заботиться о доме и семье (83%) и то, что важнейшая задача мужчины – это зарабатывание денег (75%).

– 64% респондентов указали, что в их семьях готовит женщина, а 28% – что эта роль в их союзе поделена поровну, в 7% – мужчины. Обязанности по воспитанию детей и занятия хозяйственными делами также возложены на женщин (52% и 43% соответственно), – говорится в результатах опроса.

В то же время относительно воспитания детей, в отличие от хозяйственных дел, опрошенные несколько чаще отмечали, что эта роль поделена в их паре поровну.

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Кроме того, 33% опрошенных указали, что, по их мнению, в семье женщины имеют больше свободного времени; 30% – мужчины; 28% – считают, что одинаково.

– Зато председательства в семье (паре) несколько чаще полагается на мужчин – такого мнения придерживаются 39% респондентов, в отношении женщин так считают 29%, и поровну разделяют эту роль также 29%.

Более половины опрошенных (56%) отметили, что в их семье (паре) больше зарабатывает именно мужчина, 23% -женщина, 17% – сказали, что оба зарабатывают примерно одинаково.

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78% опрошенных согласны с тем, что женщины чаще, чем мужчины принимают решения, исходя из эмоций.

– 67% респондентов согласны с тем, что не допустимо, когда мужчины плачут (25% – не согласны), 68% – согласны, что женщины имеют меньше свободы по семейным обязательства (27% – не согласны).

С тезисом, что женщины меньше заинтересованы, чем мужчины, в занятии ответственных политических должностей, согласны 51% респондентов.

Зато с утверждением, что женщины не имеют соответствующих знаний и навыков для того, чтобы занимать ответственные должности в политике, не согласны почти две трети опрошенных, согласны – четверть.

– В динамике с 2015 года наблюдается постепенное уменьшение количества тех, кто считает, что готовкой, хозяйством и воспитанием детей чаще занимается женщина. Несмотря на это, растет число тех, кто считает, что у женщин есть больше свободного времени, они председательствует в семье и зарабатывают больше денег, – отмечают социологи.

Социологическая группа Рейтинг 21-25 февраля 2020 проводила опрос среди населения Украины в возрасте от 18 лет.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность – 2 тыс. респондентов.

Опрос проводился методом личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

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