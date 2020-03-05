83% українців вважають, що жінка має дбати про дім та сім’ю – опитування

Понад 80% українців вважають, що жінка передовсім має дбати про дім та сім’ю.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг на тему Роль жінок в українському суспільстві.

Опитування показало, що абсолютна більшість респондентів погоджуються з твердженнями, що найважливіше завдання жінки – дбати про дім та сім’ю (83%) та те, що найважливіше завдання чоловіка – це заробіток грошей (75%).

– 64% респондентів вказали, що в їхніх сім’ях готує їсти жінка, а 28% – що ця роль у їхньому союзі поділена порівну, у 7% – чоловіки. Обов’язки з виховання дітей та заняття господарськими справами також покладені на жінок (52% та 43% відповідно), – йдеться у результатах опитування.

Водночас стосовно виховання дітей, на відміну від господарських справ, опитані дещо частіше зазначали, що ця роль поділена у їхній парі порівну.

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Крім того, 33% опитаних вказали, що, на їхню думку, у сім’ї жінки мають більше вільного часу; 30% – чоловіки; 28% – вважають, що однаково.

– Натомість головування в сім’ї (парі) дещо частіше покладається на чоловіків – такої думки дотримуються 39% респондентів, стосовно жінок так вважають 29%, і порівну розділяють цю роль також 29%.

Більше половини опитаних (56%) зазначили, що в їхній сім’ї (парі) більше заробляє саме чоловік, 23% –жінка, 17% – сказали, що обидва заробляють приблизно однаково.

78% опитаних погоджуються з тим, що жінки частіше, ніж чоловіки ухвалюють рішення, виходячи з емоцій.

– 67% респондентів згодні з тим, що не допустимо, коли чоловіки плачуть (25% – не погоджуються), 68% – згодні, що жінки мають менше свободи через сімейні зобов’язання (27% – не погоджуються).

З тезою, що жінки менше зацікавлені, аніж чоловіки, у зайнятті відповідальних політичних посад, згодні 51% респондентів.

Натомість з твердженням, що жінки не мають відповідних знань та навичок для того, щоб обіймати відповідальні посади у політиці, не згодні майже дві третини опитаних, згодні – чверть.

– У динаміці з 2015 року спостерігається поступове зменшення кількості тих, хто вважає, що готуванням, господарством та вихованням дітей частіше займається жінка. Попри це, зростає кількість тих, хто вважає, що жінки мають більше вільного часу, головують у сім’ї та заробляють більше грошей, – зазначають соціологи.

Соціологічна група Рейтинг 21-25 лютого 2020 року проводила опитування серед населення України віком від 18 років.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність – 2 тис. респондентів.

Опитування проводилось методом особистого формалізованого інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження – не більше ніж 2,2%.Р

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