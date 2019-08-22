Впервые с 2004 года! Украинцы с оптимизмом смотрят в будущее – опрос

Украинцы с оптимизмом смотрят в будущее. Впервые с 2004 года, – говорят социологи.

Исследование провели фонд Демократические инициативы и Киевский международный институт социологии. Опросили более двух тысяч респондентов в разных уголках страны. Впервые за годы независимости половина считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении. 48% убеждены, что наше государство способно преодолеть проблемы и трудности.

В то же время, более половины оценивает ситуацию в Украине как напряженную. Для абсолютного большинства граждан – 68% – День Независимости – это государственный праздник, для 23% – выходной день и только 4% опрошенных украинцев считают этот праздник исторической ошибкой.

В целом же более 80% верят в лучшее будущее Украины.

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Также, согласно опросу, 89% украинцев и сейчас бы поддержали референдум о независимости. Такой высокий показатель был только в 1991 году, когда, собственно, и произошло волеизъявление. Что касается международной политики, то в этом за вступление в НАТО – 41% опрошенных, это на 5% меньше, чем в прошлом году.

Эксперты же отмечают, что с избранием нового президента, в Украине ослабла евроинтеграционная политика и движение в сторону северо-атлантического альянса. И советуют новой власти – усилить работу в этих направлениях.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, сколько украинцев считают себя патриотами.

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