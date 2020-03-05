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Факты / Украина / Политика

Консультации по вакантным должностям в новом Кабмине продолжаются – Разумков

Консультации по заполнению вакантных должностей в составе правительства продолжаются.

Об этом на брифинге сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

– Кабинет министров является правомочным, так как вчера было назначено более 2/3 Кабинета министров Украины, он принял присягу и сегодня уже функционирует в полном объеме, – отметил спикер.

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На вопрос журналистов, какие органы власти еще будут перезагружены, Разумков ответил:

– Вопрос так не стоит – кто кого перезагрузит. Здесь вопрос стоит в эффективности выполнения своих полномочий.

Отвечая на вопрос по поводу слухов о смене руководства Нацбанка, Разумков отметил, что пока не располагает такой информацией.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила Гончарука и возглавляемое им правительство в отставку и назначила Шмыгаля премьер-министром и новых министров.

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