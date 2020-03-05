Консультації щодо вакантних посад у новому Кабміні тривають – Разумков

Консультації щодо заповнення вакантних посад у складі уряду продовжуються.

Про це на брифінгу повідомив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

– Кабінет міністрів є правочинним, тому що вчора було призначено більш ніж 2/3 Кабінету міністрів України, він склав присягу і сьогодні вже функціонує в повному обсязі, – зазначив спікер.

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На запитання журналістів, які органи влади ще будуть перезавантажені, Разумков відповів:

– Питання так не стоїть – хто кого перезавантажить. Тут питання стоїть в ефективності виконання своїх повноважень.

Відповідаючи на запитання з приводу чуток про зміну керівництва Нацбанку, Разумков зазначив, що поки не має такої інформації.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила Гончарука та очолюваний ним уряд у відставку і призначила Шмигаля прем`єр-міністром та нових міністрів.