Консультації щодо вакантних посад у новому Кабміні тривають – Разумков

Консультації щодо заповнення вакантних посад у складі уряду продовжуються.
Про це на брифінгу повідомив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.
– Кабінет міністрів є правочинним, тому що вчора було призначено більш ніж 2/3 Кабінету міністрів України, він склав присягу і сьогодні вже функціонує в повному обсязі, – зазначив спікер.
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На запитання журналістів, які органи влади ще будуть перезавантажені, Разумков відповів:
– Питання так не стоїть – хто кого перезавантажить. Тут питання стоїть в ефективності виконання своїх повноважень.
Відповідаючи на запитання з приводу чуток про зміну керівництва Нацбанку, Разумков зазначив, що поки не має такої інформації.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила Гончарука та очолюваний ним уряд у відставку і призначила Шмигаля прем`єр-міністром та нових міністрів.