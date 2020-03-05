Курс Украины после перезагрузки Кабмина – Зеленский встретился с послами G7

Во время рабочей поездки президента Владимира Зеленского в Полтавскую область состоялась встреча с послами стран Большой семерки и главой Представительства ЕС в Украине.

Участники встречи в неформальной обстановке обсудили дальнейший курс Украины после изменения состава Кабинета министров.

– Президент подчеркнул неизменность выбранного курса на реализацию правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которое служит гражданину, – сообщила пресс-служба Офиса президента.

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По словам Зеленского, Кабинет министров перезагрузили для того, чтобы улучшить результативность власти. Смена правительства никак не повлияет на приоритеты в политике Украины.

Глава государства также поблагодарил за поддержку пути реформ, который выбрала Украина.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука, а вместе с ним и весь Кабинет министров.

На том же заседании новым премьер-министром выбрали Дениса Шмыгаля, а вскоре Рада проголосовала и за новый состав правительства.