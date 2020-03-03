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Факты / Украина / Политика

Офис генпрокурора не соответствует запросу общества – документ для Слуги народа

Некоторые депутаты от фракции Слуга народа якобы получили документ от Офиса президента, в котором говорится об аргументации претензий к Офису генерального прокурора и других силовых ведомств.

Согласно документу, Офис генпрокурора и НАБУ “не действуют в соответствии с запросом общества на справедливость”.

– Президент неоднократно подчеркивал: никаких “неприкасаемых” у него не будет. Независимо от того, на какой должности человек работает, сколько он работал в команде, насколько он близок к президенту.

Единственный критерий – честность и эффективность. На одну должность человек не назначается навсегда, – говорится в документе.

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Также народным депутатам предлагают говорить о том, что они обращались в Офис генерального прокурора для того, чтобы решить вопрос в рабочем порядке, однако это не принесло существенных изменений.

Возможные отставки не будут означать отказ от новых политиков.

Напомним, в СМИ появился документ для фракции Слуга народа, в котором описываются претензии к Кабинету министров и силовым ведомствам.

Источник: Новое время

Фото: Dreamstime

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