Некоторые депутаты от фракции Слуга народа якобы получили документ от Офиса президента, в котором говорится об аргументации претензий к Офису генерального прокурора и других силовых ведомств.

Согласно документу, Офис генпрокурора и НАБУ “не действуют в соответствии с запросом общества на справедливость”.

– Президент неоднократно подчеркивал: никаких “неприкасаемых” у него не будет. Независимо от того, на какой должности человек работает, сколько он работал в команде, насколько он близок к президенту. Единственный критерий – честность и эффективность. На одну должность человек не назначается навсегда, – говорится в документе.

Читайте: Есть несколько рабочих вариантов: Стефанчук о кадровых изменениях в Кабмине

Также народным депутатам предлагают говорить о том, что они обращались в Офис генерального прокурора для того, чтобы решить вопрос в рабочем порядке, однако это не принесло существенных изменений.

Возможные отставки не будут означать отказ от новых политиков.

Напомним, в СМИ появился документ для фракции Слуга народа, в котором описываются претензии к Кабинету министров и силовым ведомствам.