Сергій Іонушас народився 18 жовтня 1979 року у Росії в місті Санкт-Петербург, проте має українське громадянство.

Іонушас навчався у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого за спеціальністю юрист, де отримав диплом з відзнакою. Ступінь магістра він здобув в Інституті інтелектуальної власності та права за кваліфікацією професіонала з інтелектуальної власності.

Іонушас працював на керівних посадах у кількох юридичних фірмах, зокрема головою юридичної фірми Гелон.

Крім того, відомо, що він навчався за програмою Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Також кандидат у генпрокурори є членом Асоціації адвокатів України, Асоціації правників України, патентним повіреним. За час своєї роботи Іонушас написав багато доповідей з питань захисту авторських прав та промислової власності.

У 2019 році виступав довіреною особою Володимира Зеленського під час балотування на посаду президента України.

Брав участь у парламентських виборах від партії Слуга народу. Наразі Іонушас – народний депутат від фракції Слуга народу.

Нагадаємо, 3 березня у ЗМІ з’явився документ для партії Слуга народу, в якому пояснюється, як потрібно аргументувати претензії до Офісу генпрокурора.

Фото: Сергій Іонушас