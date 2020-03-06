PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Что известно про Игоря Уманского – нового министра финансов

Игоря Уманского назначили на должность министра финансов.

Ігор Уманський - біографія Міністра фінансів

Он родился в Припяти Киевской области и окончил Киевский национальный экономический университет.

В 1997 году был главным специалистом отдела инфраструктуры инвестиционной деятельности и международного инвестиционного сотрудничества Национального агентства Украины по вопросам развития и европейской интеграции.

Работал экспертом службы вице-премьер-министра Украины по вопросам экономики.

В 2004 году был директором Департамента работы с проблемными банками Генерального департамента банковского надзора Национального банка Украины.

Читайте: Что известно о Денисе Шмыгале

Работал заместителем главы правления ОАО Укртранснафта и заместителем председателя правления Государственного ипотечного учреждения.

С января 2008 по март 2010 года был первым заместителем министра финансов Украины Виктора Пинзеника. После отставки Пинзеника в 2009 году исполнял обязанности министра финансов.

В октябре 2016 года Уманский стал внештатным советником Петра Порошенко. В феврале 2019 года он сообщил, что подал заявление об увольнении с этой должности в связи с тем, что его предложения в Администрации президента игнорировали.

4 марта 2019 года президент Петр Порошенко уволил Игоря Уманского с должности внештатного советника.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку.

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка