Ігор Уманський - біографія Міністра фінансів

Ігоря Уманського призначили на посаду міністра фінансів.

Народився у Прип’яті Київської області і отримав освіту у Київському національному економічному університеті.

У 1997 році був головним спеціалістом відділу інфраструктури інвестиційної діяльності та міжнародного інвестиційного співробітництва Національного агентства України з питань розвитку та європейської інтеграції.

Працював експертом служби віце-прем’єр-міністра України з питань економіки.

У 2004 році був директором Департаменту роботи з проблемними банками Генерального департаменту банківського нагляду НБУ.

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Працював заступником голови правління ТОВ Укртранснафта і заступником голови правління Державної іпотечної установи.

З січня 2008 року до березеня 2010 року був першим заступником міністра фінансів України Віктора Пинзеника, після відставки якого виконував обов’язки міністра фінансів.

У жовтні 2016 року Уманський став позаштатним радником Петра Порошенка. У лютому 2019 року подав заяву про звільнення з цієї посади у зв’язку з тим, що його пропозиції в Адміністрації президента ігнорували.

4 березня 2019 року президент Петро Порошенко звільнив Ігоря Уманського з посади позаштатного радника.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук подав у відставку.