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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Новый министр финансов Игорь Уманский встречается с представителями МВФ

Министерство финансов продолжит сотрудничество с МВФ. Об этом заявил глава Минфина Игорь Уманский.

Сегодня, 6 марта, в 9 утра он проводит встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йост Люнгманом.

– Сотрудничество с ними точно актуально. И мы по результатам встречи дадим стайтмент (заявление, – Ред.), – сказал министр.

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Он подтвердил, что Минфин продолжит сотрудничество и выполнение prior actions МВФ, чтобы подписать соглашения о новой программе для Украины.

Напомним, 4 марта во время внеочередного заседания Верховной Рады приняли решение об увольнении Алексея Гончарука с поста премьер-министра, а вместе с ним ушел и весь Кабинет министров.

На должность министра финансов Украины назначели Игоря Уманского.

Источник: Новое время

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