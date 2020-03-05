Правительство продолжит сотрудничество с МВФ и другими кредиторами – Шмыгаль

Новое правительство продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, смена правительства означает желание более качественных и быстрых реформ в стране.

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– Правительство продолжит взвешенную фискальную политику и конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины. Достижение долгосрочного благополучия граждан Украины и устойчивый экономический рост – это наша общая цель, – написал он.

Шмыгаль добавил, что правительство готово принять новые вызовы и активнее продвигаться на пути реформ и интеграции с Евросоюзом.

Напомним, 4 марта Денис Шмыгаль стал премьер-министром Украины. За соответствующее решение проголосовали народные депутаты на внеочередном заседании Верховной Рады.