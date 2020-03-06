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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Новий міністр фінансів Ігор Уманський зустрічається з представниками МВФ

Міністерство фінансів продовжить співпрацю з МВФ. Про це заявив глава Мінфіну Ігор Уманський.

Сьогодні, 6 березня, о 9 годині ранку він проводить зустріч з постійним представником Міжнародного валютного фонду в Україні Йостою Люнгманом.

– Співпраця з ними точно є актуальною. І ми за результатами зустрічі дамо стайтмент (заява, – Ред.), – сказав міністр.

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Він підтвердив, що Мінфін продовжить співпрацю і виконання prior actions МВФ, щоб підписати угоди про нову програму для України.

Нагадаємо, 4 березня під час позачергового засідання Верховної Ради ухвалили рішення про звільнення Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра, а разом з ним пішов і весь Кабінет міністрів.

На посаду міністра фінансів України призначили Ігора Уманського.

Джерело: Новое время

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