У Канаді 1,3 млн українців підтверджують своє коріння

У Канаді українське коріння підтверджують понад 1,3 мільйона канадців, чиї батьки чи бабусі вимушено емігрували з України.

Про це заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

– 1 млн 354 тис.канадців, які підтверджують своє українське коріння. Колосальна цифра! – сказав Шевченко.

Він додав, що в межах нової хвилі міграції до Канади з України дуже часто приїжджають люди з високою освітою та хорошою професійною підготовкою.

– Тобто ми можемо з сумом говорити, що таким чином Україна, може, десь і втрачає тих людей, які могли би приносити тут велику користь. Але ще раз повернуся, що ми живемо в такий час, де було би абсолютно наївно думати, що можна було би якимось штучним чином стримати, затримати, не пустити, переконати, – зазначив посол.

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Дипломат вважає, що ми повинні думати над тим, як мотивувати, як створити в Україні такі умови, щоб у людей було велике бажання їздити закордон, навчатися, набиратися досвіду, створювати там контакти, починати спільну справу, бізнес і повертатися додому для своєї реалізації.

Нагадаємо, Ларису Галадзу призначено послом Канади в Україні.