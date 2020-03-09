Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб, шестеро раненых

Российско-оккупационные войска днем ​​8 марта 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

В результате боевых действий один украинский военный погиб, еще шестеро ранены.

– В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, – сообщает штаб ООС.

Пять обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

Читайте: Украина обсудит новые участки разведения на Донбассе на очередном заседании ТКГ – Кулеба

Один обстрел противник совершил в районе оперативно-тактической группировки Север – рядом с населенным пунктом Хутор Вольный, из гранатометов различных систем.

В результате обстрела оккупантами с противотанкового ракетного комплекса грузового автомобиля одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих, один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один – боевое поражение.

Напомним, Владимир Зеленский дал Путину год на завершение войны на Донбассе. В то же время он отметил, что есть два-три плана действий на случай отказа от переговоров, но не назвал их.