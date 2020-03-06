Украина обсудит новые участки разведения на Донбассе на очередном заседании ТКГ – Кулеба

Обсуждение по трем следующим точкам разведения войск на Донбассе продолжат на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта.

– У нас есть три дополнительные точки, где мы хотим проводить разведение, они обсуждаются. 11 марта должно состояться очередное заседание ТКГ в Минске, где эта дискуссия будет продолжена, – сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире программы Право на власть.

Он добавил, что власти продолжают планово двигаться путем реализации инициатив президента Владимира Зеленского, направленных на установление мира в Украине.

Читайте: Зеленский предлагает сделать секторальное разведение сил на Донбассе

Дмитрий Кулеба также отметил, что мир, безопасность и территориальная целостность – это первые три слова, которые он определил как приоритеты.

Напомним, ранее во время заседания ТКГ согласовала участок для разведения сил в районе Гнутового.