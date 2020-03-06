PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Украина обсудит новые участки разведения на Донбассе на очередном заседании ТКГ – Кулеба

Обсуждение по трем следующим точкам разведения войск на Донбассе продолжат на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта.

– У нас есть три дополнительные точки, где мы хотим проводить разведение, они обсуждаются. 11 марта должно состояться очередное заседание ТКГ в Минске, где эта дискуссия будет продолжена, – сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире программы Право на власть.

Он добавил, что власти продолжают планово двигаться путем реализации инициатив президента Владимира Зеленского, направленных на установление мира в Украине.

Читайте: Зеленский предлагает сделать секторальное разведение сил на Донбассе

Дмитрий Кулеба также отметил, что мир, безопасность и территориальная целостность – это первые три слова, которые он определил как приоритеты.

Напомним, ранее во время заседания ТКГ согласовала участок для разведения сил в районе Гнутового.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка