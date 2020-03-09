Доба на Донбасі: один український військовий загинув, шестеро поранених

Російсько-окупаційні війська вдень 8 березня 6 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі.

Внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще шестеро поранені.

– Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, – повідомляє штаб ООС.

П’ять обстрілів зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід.

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Один обстріл противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання Північ – поруч з населеним пунктом Хутір Вільний, з гранатометів різних систем.

Внаслідок обстрілу окупантами з протитанкового ракетного комплексу вантажного автомобіля одного з підрозділів Об’єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців, один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення та один – бойове ураження.

Нагадаємо, Володимир Зеленський дав Путіну рік на завершення війни на Донбасі. Водночас він зазначив, що є два-три плани дій на випадок відмови від переговорів, але не назвав їх.