PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Боевики атаковали позиции украинских военных на Донбассе – есть потери

Незаконные вооруженные формирования атаковали позиции украинских защитников в донецком направлении в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе во вторник, 10 марта.

– Сейчас бой закончился. Для подавления огня противника подразделения Операции объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ, – говорится в сообщении Минобороны.

Боевики вели огонь по позициям Объединенных сил с применением запрещенного Минского соглашениями вооружения, в частности минометов калибров 120 мм, а также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Читайте: Зеленский дал Путину год на завершение войны в Донбассе – The Guardian

Кроме того, противник совершил обстрел военного грузового автомобиля одного из подразделений операции Объединенных сил с противотанкового ракетного комплекса. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты есть потери среди украинских защитников.

Напомним, 8 марта российско-оккупационные войска 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

В результате боевых действий один украинский военный погиб, еще шестеро ранены.

Источник: Минобороны

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка