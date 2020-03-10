Бойовики атакували позиції українських військових на Донбасі – є втрати

Незаконні збройні формування атакували позиції українських захисників у Донецькому напрямку в зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі у вівторок, 10 березня.

– Зараз бій закінчився. Для придушення вогню противника підрозділи операції Об’єднаних сил використовували наявні вогневі засоби і дали російським окупантам адекватну відповідь, – йдеться у повідомленні Міноборони.

Бойовики вели вогонь на позиціях Об’єднаних сил із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння, зокрема, мінометів калібрів 120 мм, а також застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

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Крім того, противник здійснив обстріл військового вантажного автомобіля одного з підрозділів операції Об’єднаних сил з протитанкового ракетного комплексу. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети є втрати серед українських захисників.

Нагадаємо, 8 березня російсько-окупаційні війська 6 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі.

Внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще шестеро поранені.