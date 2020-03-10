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Факты / Украина / Общество

ВНО-2020: даты проведения тестирования

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал даты проведения тестирования в 2020 году.

Согласно графику ВНО-2020, регистрация пройдет с 3 февраля по 24 марта. Размещение приглашений-пропусков состоится до 30 апреля.

Основная сессия оценивания по 11 предметам пройдет с 21 мая по 15 июня.

  • Математика – 21 мая;
  • Украинский язык и литература – 26 мая;
  • Физика -28 мая;
  • Испанский, немецкий и французский языки – 1 июня;
  • Английский язык – 2 июня;
  • История Украины – 4 июня;
  • Биология – 9 июня;
  • География – 11 июня;
  • Химия – 15 июня.

Когда будет ВНО-2020: даты проведения тестирования

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Оглашение результатов по математике и физике будет представлены до 12 июня; по украинскому языку и литературе, истории Украины и иностранным языкам – до 20 июня; по биологии, химии и географии – до 24 июня.

Ранее Факты ICTV писали, как будут оценивать ВНО-2020 и за что могут снизить баллы.

Источник: УЦОЯО

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