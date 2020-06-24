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Факты / Украина / Общество

Не только документы: что брать с собой на ВНО 2020

На фоне адаптивного карантина в Украине многие интересуются, что можно и даже нужно брать с собой на ВНО 2020.

Несмотря на пандемию Covid-19 эпидемиологическая ситуация позволяет провести тестирование, которое состоится с 25 июня по 17 июля.

Факты ICTV решили разобраться, что нужно брать на ВНО 2020.

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Кроме всех необходимых документов, в МОН предупредили, что средства противовирусной защиты для участников ВНО 2020 также являются обязательными.

Общий перечень выглядит так:

  • сертификат участника тестирования;
  • паспорт или ID-карта — документ, который указан в сертификате;
  • приглашение на ВНО (оно является пропуском на тестирование);
  • несколько ручек с черной пастой;
  • санитайзер и медицинская маска;
  • вода в бутылке (обязательно без этикетки).

Также в министерстве отметили, что все участники перед составлением ВНО будут проходить обязательный температурный скрининг.

Если температура окажется выше, чем 37,2 — участник к тестированию не допускается.

Что брать с собой на ВНО 2020 - новые правила

Кроме этого, для соблюдения норм карантина в МОН разработали такие рекомендации:

  • соблюдать безопасную дистанцию ​​- не менее 1,2 м;
  • не снимать медицинскую маску во время написания тестов;
  • следить за чистотой рук;
  • не задерживаться в пункте тестирования и покинуть его сразу после сдачи.

Подробнее о том, как пройдет ВНО 2020 в Украине, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Для каждого ученика будет назначено время, когда он должен прийти в школу, где будет проходить ВНО.

На входе в пункты прохождения ВНО всем участникам будут выдавать защитные маски.

Также инструкторы и преподаватели покажут ученикам помещения, в котором пройдет ВНО. Все участники для того, чтобы не создавать давки, должны будут пройти к своим местам по стрелкам.

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