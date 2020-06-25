Основная сессия ВНО 2020 в Украине по 11 предметам начинается 25 июня и завершится 17 июля. Она планировалась на 21 мая — 15 июня, но даты пришлось перенести из-за карантина.
В этом году выпускники должны обязательно написать тест по украинскому языку и литературе, второй предмет на выбор — математика или история Украины.
Третий можно было выбрать из списка: история Украины, математика, биология, география, физика, химия или один из иностранных языков — английский, испанский, немецкий, французский.
Кто будет сдавать ВНО 2020
Из-за карантина в этом году внешнее независимое оценивание стало добровольным. Пишут его только желающие получить высшее образование.
Выпускникам выставят в аттестаты те оценки, которые они получили в течение обучения в школе. Для этого достаточно до 25 июня подать соответствующее заявление на рассмотрение педагогического совета.
В то же время президент Владимир Зеленский инициирует отмену ВНО для абитуриентов с оккупированных территорий на Донбассе. Но для этого необходимо внести изменения в закон О высшем образовании, предусмотрев их вступление в украинские вузы без тестирования. Сейчас такая норма действует только для выпускников с аннексированного Крыма и Севастополя.Читайте: Не только документы: что брать с собой на ВНО 2020 Абитуриентам из Западной Украины советуют сдавать ВНО на дополнительной сессии Как пройдет ВНО в Украине – подробный план Минздрава
Даты ВНО 2020:
- Математика — 25 июня
- Украинский язык и литература — 30 июня
- Физика — 2 июля
- Испанский, немецкий, французский языки — 6 июля
- Английский язык — 7 июля
- История Украины — 9 июля
- Биология — 13 июля
- География — 15 июля
- Химия — 17 июля.
Что брать с собой на тестирование
Кроме документов, выпускники должны взять средства защиты.
Ориентировочный список:
- приглашение на ВНО (оно является пропуском на тестирование);
- паспорт или ID-карта;
- сертификат участника тестирования;
- несколько ручек с черными чернилами;
- антисептик и медицинская маска;
- вода в бутылке (без этикетки).
Главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что каждому ученику будет назначено время, когда он должен прийти в школу, где будет проходить ВНО 2020.
Участников не допустят к пунктам тестирования, если во время скрининга температура будет выше чем 37,2.
В аудиториях будет не более 15 абитуриентов, дистанция между столами — 1,5 метра.
А после написания теста участник ВНО должен сразу же покинуть пункт тестирования.
Когда будут результаты ВНО 2020
Первые результаты будут до 17 июля — это тесты по математике и физике. Украинский язык и литература, история Украины, иностранные языки и биология — до 25 июля. Выпускники школ, писавшие тесты по химии и географии, узнают количество набранных баллов до 29 июля.
Дополнительная сессия
Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 24 июля по 10 августа. Ее результаты объявят до 14 августа.
График:
- 24 июля — физика;
- 28 июля — математика;
- 29 июля — испанский язык;
- 30 июля — французский;
- 31 июля — немецкий;
- 3 августа — английский;
- 4 августа — украинский язык и литература;
- 5 августа — биология;
- 6 августа — история Украины;
- 7 августа — география;
- 10 августа — химия.
Выпускники из западных областей Украины, которые сейчас страдают от наводнений, в случае невозможности добраться к пунктам тестирования, смогут сдать ВНО именно во время дополнительной сессии.
В Минобразования рассказали, что для этого необходимо обратиться в региональный центр оценивания качества образования. Все контакты — здесь.
Результаты ВНО 2019
В прошлом году 274 участника тестирования получили 200 баллов, восемь из них – по двум предметам и один – по трем.
Рекордсменкой оказалась школьница из Харькова. При этом максимальные баллы показали выпускники из Киева – 63, Львовской области – 41, Харьковской – 25 и Днепропетровской – 20.
Если брать предметы, то по математике 200 баллов получило 98 абитуриентов, по химии – 77, по английскому языку – 36, по биологии – 26, по украинскому языку и литературе – 17, по истории Украины – 13, по физике – 4, по немецкому и испанскому языку, а также по географии – по одному абитуриенту.