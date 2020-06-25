Основная сессия ВНО 2020 в Украине по 11 предметам начинается 25 июня и завершится 17 июля. Она планировалась на 21 мая — 15 июня, но даты пришлось перенести из-за карантина.

В этом году выпускники должны обязательно написать тест по украинскому языку и литературе, второй предмет на выбор — математика или история Украины.

Третий можно было выбрать из списка: история Украины, математика, биология, география, физика, химия или один из иностранных языков — английский, испанский, немецкий, французский.

Кто будет сдавать ВНО 2020

Из-за карантина в этом году внешнее независимое оценивание стало добровольным. Пишут его только желающие получить высшее образование.

Выпускникам выставят в аттестаты те оценки, которые они получили в течение обучения в школе. Для этого достаточно до 25 июня подать соответствующее заявление на рассмотрение педагогического совета.

В то же время президент Владимир Зеленский инициирует отмену ВНО для абитуриентов с оккупированных территорий на Донбассе. Но для этого необходимо внести изменения в закон О высшем образовании, предусмотрев их вступление в украинские вузы без тестирования. Сейчас такая норма действует только для выпускников с аннексированного Крыма и Севастополя.

Даты ВНО 2020:

Математика — 25 июня Украинский язык и литература — 30 июня Физика — 2 июля Испанский, немецкий, французский языки — 6 июля Английский язык — 7 июля История Украины — 9 июля Биология — 13 июля География — 15 июля Химия — 17 июля.

Что брать с собой на тестирование

Кроме документов, выпускники должны взять средства защиты.

Ориентировочный список:

приглашение на ВНО (оно является пропуском на тестирование);

паспорт или ID-карта;

сертификат участника тестирования;

несколько ручек с черными чернилами;

антисептик и медицинская маска;

вода в бутылке (без этикетки).

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что каждому ученику будет назначено время, когда он должен прийти в школу, где будет проходить ВНО 2020.

Участников не допустят к пунктам тестирования, если во время скрининга температура будет выше чем 37,2.

В аудиториях будет не более 15 абитуриентов, дистанция между столами — 1,5 метра.

А после написания теста участник ВНО должен сразу же покинуть пункт тестирования.

Когда будут результаты ВНО 2020

Первые результаты будут до 17 июля — это тесты по математике и физике. Украинский язык и литература, история Украины, иностранные языки и биология — до 25 июля. Выпускники школ, писавшие тесты по химии и географии, узнают количество набранных баллов до 29 июля.

Дополнительная сессия

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 24 июля по 10 августа. Ее результаты объявят до 14 августа.

График:

24 июля — физика;

28 июля — математика;

29 июля — испанский язык;

30 июля — французский;

31 июля — немецкий;

3 августа — английский;

4 августа — украинский язык и литература;

5 августа — биология;

6 августа — история Украины;

7 августа — география;

10 августа — химия.

Выпускники из западных областей Украины, которые сейчас страдают от наводнений, в случае невозможности добраться к пунктам тестирования, смогут сдать ВНО именно во время дополнительной сессии.

В Минобразования рассказали, что для этого необходимо обратиться в региональный центр оценивания качества образования. Все контакты — здесь.

Результаты ВНО 2019

В прошлом году 274 участника тестирования получили 200 баллов, восемь из них – по двум предметам и один – по трем.

Рекордсменкой оказалась школьница из Харькова. При этом максимальные баллы показали выпускники из Киева – 63, Львовской области – 41, Харьковской – 25 и Днепропетровской – 20.

Если брать предметы, то по математике 200 баллов получило 98 абитуриентов, по химии – 77, по английскому языку – 36, по биологии – 26, по украинскому языку и литературе – 17, по истории Украины – 13, по физике – 4, по немецкому и испанскому языку, а также по географии – по одному абитуриенту.