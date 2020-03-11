Андрей Таран стал новым министром обороны Украины вместо Андрея Загороднюка.

Биография

Андрея Таран родился в 1955 году в Германии в семье военного.

В 1977 году окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище по специальности Военный инженер-радиотехник. После служил в армии.

В 1992-95 годах служил в центральном аппарате Минобороны Украины. Тогда же прошел переподготовку в Институте международных отношений в Киеве для дипломатической службы.

А в 1994 году стал сотрудником Главного управления разведки Минобороны.

В 2005-2008 годах — начальник управления в Минобороны.

В 2008-2011 годах — заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны. Затем — представитель Минобороны при представительстве Украины в ООН.

Читайте: Рада проголосовала за новый Кабмин (СПИСОК)

В сентябре 2015 года назначен в рабочую подгруппу по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске.

В декабре 2015 года был назначен на должность первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ.

В 2016 году был уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.

В 2019 году Таран возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко.

Таран женат, есть двое детей.

К слову, 4 марта, во время внеочередного заседания Верховная Рада Украины уволила премьер-министра Алексея Гончарука. Принятие этого решения означает отставку всего состава Кабинета министров.