Андрей Таран стал новым министром обороны Украины вместо Андрея Загороднюка.
Биография
Андрея Таран родился в 1955 году в Германии в семье военного.
В 1977 году окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище по специальности Военный инженер-радиотехник. После служил в армии.
В 1992-95 годах служил в центральном аппарате Минобороны Украины. Тогда же прошел переподготовку в Институте международных отношений в Киеве для дипломатической службы.
А в 1994 году стал сотрудником Главного управления разведки Минобороны.
В 2005-2008 годах — начальник управления в Минобороны.
В 2008-2011 годах — заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны. Затем — представитель Минобороны при представительстве Украины в ООН.
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В сентябре 2015 года назначен в рабочую подгруппу по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске.
В декабре 2015 года был назначен на должность первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ.
В 2016 году был уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.
В 2019 году Таран возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко.
Таран женат, есть двое детей.
К слову, 4 марта, во время внеочередного заседания Верховная Рада Украины уволила премьер-министра Алексея Гончарука. Принятие этого решения означает отставку всего состава Кабинета министров.