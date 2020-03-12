PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нацбанк решил отправлять украинские гривны на карантин

Наличная гривна, которую получит Национальный банк будет оставаться в хранилищах на две недели.

Карантин для денег делают, чтобы предотвратить вероятность заражения коронавирусом работников НБУ.

Как объяснил председатель правления Нацбанка Яков Смолий на брифинге, наличные распакуют с герметичных пакетов только после двухнедельной паузы.

После этого купюры будут сортировать: непригодные уничтожать, а пригодные — обеззараживать и возвращать в оборот.

Читайте: Курс доллара вырос на межбанке до 27 грн, НБУ потратил $ 350 млн на сдерживание

Нацбанк имеет достаточные запасы наличной гривны для того, чтобы такие изменения не повлияли на финансовую систему, добавил Смолий.

Напомним, с 13 марта в Украине уменьшается учетная ставка до 10% годовых. Нововведения сегодня анонсировали в Национальном банке Украины.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка