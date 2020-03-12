Нацбанк решил отправлять украинские гривны на карантин

Наличная гривна, которую получит Национальный банк будет оставаться в хранилищах на две недели.

Карантин для денег делают, чтобы предотвратить вероятность заражения коронавирусом работников НБУ.

Как объяснил председатель правления Нацбанка Яков Смолий на брифинге, наличные распакуют с герметичных пакетов только после двухнедельной паузы.

После этого купюры будут сортировать: непригодные уничтожать, а пригодные — обеззараживать и возвращать в оборот.

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Нацбанк имеет достаточные запасы наличной гривны для того, чтобы такие изменения не повлияли на финансовую систему, добавил Смолий.

Напомним, с 13 марта в Украине уменьшается учетная ставка до 10% годовых. Нововведения сегодня анонсировали в Национальном банке Украины.