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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нацбанк вирішив відправляти українські гривні на карантин

Готівкова гривня,  яку отримуватиме Національний банк, залишатиметься у сховищах на два тижні.

Карантин для грошей роблять, щоб запобігти ймовірності зараження на коронавірус працівників НБУ.

Як пояснив голова правління Нацбанку Яків Смолій на брифінгу, готівку розпакують із герметичних пакетів тільки після двотижневої паузи.

Після цього купюри сортуватимуть: непридатні знищуватимуть, придатні – знезаражуватимуть і повертатимуть в обіг.

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Нацбанк має достатні запаси готівкової гривні для того, щоб такі зміни не вплинули на фінансову систему, додав Смолій.

Нагадаємо, з 13 березня в Україні зменшується облікова ставка до 10% річних. Нововведення сьогодні анонсували у Національному банку України.

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