Нацбанк снижает учетную ставку до 10% годовых

Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020 года.

Об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий.

У регулятора ожидают, что к концу года учетная ставка снизится до рекордных 7%.

— В январе-феврале потребительская инфляция замедлилась быстрее, чем предполагала прогнозная траектория (до 3,2% в январе и 2,4% в феврале в годовом измерении, — Ред.), продолжая находиться ниже целевого диапазона 5% +/- 1 в. п. Также в обоих месяцах несколько ниже прогноза была базовая инфляция, — сообщили в НБУ.

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После постепенного снижения этого года, ставка будет оставаться на уровне в 7% в 2021 и 2022 году.

Напомним, в НБУ рассказали, что влияние укрепления гривны на экономику Украины был многосторонним.

Среди положительных факторов называют снижение инфляции в стране.