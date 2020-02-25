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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В НБУ назвали положительное влияние укрепления гривны

В НБУ рассказали, что влияние укрепления гривны на экономику Украины было многосторонним.

Среди позитивных факторов в Нацбанке назвали снижение инфляции в стране.

– Во-первых, оно способствовало снижению инфляции до цели в 5%, что, в частности, является важным шагом для снижения процентных ставок и активизации кредитования. Во-вторых, оно обусловило экономию государственного бюджета на обслуживании долга в иностранной валюте, – сообщили в пресс-службе НБУ.

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Однако у тенденции укрепления нацвалюты были и негативные последствия. Например, снизились доходы бюджета по отдельным налогам и выручка экспортеров в гривне.

В Национальном банке добавили, что уже давно не определяют курс гривны, а рассчитывают его на основе заключенных соглашений на межбанковском валютном рынке.

Напомним, 25 февраля курс гривны к доллару увеличился и составил 24,49 грн за единицу валюты.

Источник: НБУ

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