Нацбанк знижує облікову ставку до 10% річних

Національний банк України ухвалив рішення знизити облікову ставку до 10% річних із 13 березня 2020 року.

Про це заявив глава Нацбанку Яків Смолій.

У регулятора очікують, що до кінця року облікова ставка знизиться до рекордних 7%.

– У січні-лютому споживча інфляція сповільнилася швидше, ніж передбачала прогнозна траєкторія (до 3,2% у січні та 2,4% у лютому у річному вимірі, – Ред.), продовжуючи перебувати нижче цільового діапазону 5% +/-1 в.п. Також в обох місяцях дещо нижчою за прогноз була базова інфляція, – повідомили у НБУ.

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Після поступового зниження цього року, ставка залишатиметься на рівні в 7% у 2021 і 2022 році.

Нагадаємо, в НБУ розповіли, що вплив зміцнення гривні на економіку України був багатостороннім.

Серед позитивних факторів називають зниження інфляції в країні.