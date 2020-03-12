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Факты / Украина

Зеленский назначил Соколовскую заместителем руководителя Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юлию Соколовскую заместителем руководителя Офиса президента.

Текст соответствующего указа №78/2020 от 12 марта обнародован на сайте главы государства.

— Назначить Соколовскую Юлию Сергеевну заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Читайте: Зеленский уволил главу Киевской ОГА Чернышева

В правительстве Алексея Гончарука Соколовская занимала должность министра социальной политики.

Источник: Офис президента

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