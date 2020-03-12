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Факти / Україна

Зеленський призначив Соколовську заступником керівника Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський призначив Юлію Соколовську заступником керівника Офісу президента.

Текст відповідного указу №78/2020 від 12 березня оприлюднено на сайті глави держави.

– Призначити Соколовську Юлію Сергіївну заступником керівника Офісу президента України.

Читайте: Зеленський звільнив голову Київської ОДА Чернишова

В уряді Олексія Гончарука Соколовська обіймала посаду міністра соціальної політики.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду прем’єр-міністра та затвердила новий склад уряду.

Джерело: Офіс президента

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