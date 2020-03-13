Боевики обстреляли участки разведения сил Богдановка-Петровское

Боевики целенаправленно осуществили вооруженные провокации в районе участка разведения сил №3 Богдановка-Петровское с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

— Такие провокационные действия, вполне очевидно, имеют цель заставить подразделения ООС открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в срыве Минских договоренностей, — заявили в пресс-центре ООС.

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Также боевики снова обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Крымское.

Противник вел обстрелы из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы.

Ранее Факты ICTV писали, что в сеть попал протокол заседания Трехсторонней контактной группы, состоявшегося в Минске 11 марта, в котором, в частности, есть пункт о создании Консультативного совета в составе политической подгруппы.

В протоколе отмечается, что решение ТКГ о Консультативном совете будет подписано 25 марта после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.