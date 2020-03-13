Создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО: протокол заседания ТКГ

В сеть попал протокол заседания Трехсторонней контактной группы, состоявшегося в Минске 11 марта, в котором, в частности, есть пункт о создании Консультативного совета в составе политической подгруппы.

В протоколе отмечается, что решение ТКГ о Консультативном совете будет подписано 25 марта после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

Кроме того, в состав совета должны войти 10 представителей ОРДЛО.

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— Основной задачей совета является осуществление диалога, консультаций и выработки предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с комплексами мероприятий, в частности, о проведении выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, — говорится в документе.