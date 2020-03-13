В сеть попал протокол заседания Трехсторонней контактной группы, состоявшегося в Минске 11 марта, в котором, в частности, есть пункт о создании Консультативного совета в составе политической подгруппы.
В протоколе отмечается, что решение ТКГ о Консультативном совете будет подписано 25 марта после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.
Кроме того, в состав совета должны войти 10 представителей ОРДЛО.
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— Основной задачей совета является осуществление диалога, консультаций и выработки предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с комплексами мероприятий, в частности, о проведении выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, — говорится в документе.
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Создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО: протокол заседания ТКГ / 5 фотографий
Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, решение о Консультативном совете не создает правового поля для признания подконтрольных России боевиков.
По его словам, совет будет рассматривать вопросы, согласованные в пакете Минских договоренностей, подчеркнув, что это не означает проведения прямых переговоров с боевиками.
Источник: ZN.UAТеги: Война на Донбассе, Донбасс, Мінські домовленості, ОРДЛО, ТКГЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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