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В Зайцево приехали российские снайперы — как прошла неделя в зоне ООС

На передовой сутки прошли без потерь. Российские оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня, один наш боец ​​ранен. С начала этих суток враг выпустил 11 мин по нашим позициям неподалеку Лебединского.

Достаточно контрастной неделей оказалась на этот раз на Донбассе. Атака россиян из ракетных комплексов на военные грузовики, атака из ударных беспилотников на санитарные автомобили. В один день штаб фиксировал 17 обстрелов, на следующий день — только две атаки.

По сообщению штаба, на участок поселка Зайцево, приехали сдавать экзамены российские снайперы. Украинских военных используют как живую мишень. Там вчера был ранен один боец. Огнем в ответ украинские защитники уничтожили огневые точки противника.

Между тем паника нарастает на оккупированной территории Донбасса. Тамошние люди переживают, что Украина через коронавирус вынуждена будет закрыть работу КПВВ, и старушки не смогут приехать за украинским пенсиями. К тому же, жителей Донбасса, которые получили российские паспорта, собираются призывать в армию.

Факты ICTV ранее писали про активизацию врага в зоне ООС.

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