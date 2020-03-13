Тем, кто не соблюдает противоэпидемических мероприятий в Киеве, грозит административная или уголовная ответственность.

Об этом заявил Виталий Кличко в обращении, которое опубликовал на Facebook.

Также глава Киева ответил на 5 популярных вопросов от киевлян.

Будут ли дезинфицировать метро и автобусы?

Дважды в день мы дезинфицируем общественный транспорт.

Почему закрывают школы и детсады, если дети не болеют?

По данным ВОЗ, заболевания детей составляет до 3%. Тем не менее, инфицированные дети являются переносчиками коронавируса. Они находятся в больших группах в закрытом помещении — это несет опасность для других.

У нас нет больных коронавирусом — зачем такие ограничительные меры?

Многие мои коллеги из других стран продолжают акцентировать внимание на том, что вовремя не ввели ограничительные меры. И поэтому в некоторых европейских странах ситуация критическая.

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Что делать родителям, дети которых не в школах или детских садах?

Советую воспользоваться правом на оплачиваемый социальный отпуск и неполный рабочий день. Здоровье гораздо важнее, чем временные неудобства.

Когда появятся тесты?

Город закупил 5 тыс. экспресс-тестов. Половина из них уже в больницах. Остальные доставят на выходных. Если у вас есть подозрение на болезнь — обращайтесь в больницу, где можно пройти тест и вам скажут — больные вы или нет.

Напомним, сегодня утром в Киеве госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус. Забрали ее из центра первичной медико-санитарной помощи №2 Подольского района Киева.

Свидетелем инцидента стал киевлянин, который пришел в центр на прием к семейному врачу.