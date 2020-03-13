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Факты / Украина

СНБО обсудит закрытие границ и авиасообщения с рядом стран — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время заседания Совета национальной безопасности и обороны обсудят закрытие границ и авиасообщения с рядом стран.

— Будет обсужден и внедрен план мероприятий со стороны государства. Мы обсудим вопрос закрытия границ и авиасообщения с рядом стран, — сказал глава государства.

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Кроме того, во время своего выступления Владимир Зеленский сообщил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Он отметил, что теперь получение услуг будет прозрачным и удобным.

К слову, 13 марта Кабинет министров проводит выездное заседание в бизнес-центре Unit.city в Киеве.

Перед заседанием на входе в помещение для всех присутствующих провели температурный скрининг и обработали руки и сумки антисептиком.

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