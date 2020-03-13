Зеленский объявил о ликвидации ГАСИ

Президент Владимир Зеленский сообщил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.
Об этом глава государства сообщил во время выездного внеочередного заседания Кабинета министров.
— Скажу сейчас три слова, которые ждал весь честный строительный бизнес Украины — мы ликвидируем ГАСИ.
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Владимир Зеленский отметил, что благодаря такому решению, получение государственных услуг будет прозрачным, удобным и с минимальным воздействием чиновников.
Вместо ГАСИ предлагается создать три структуры:
- государственную сервисную службу градостроительства, которая будет выполнять регистрационные функции в области строительства;
- государственное агентство техрегулирования;
- государственную инспекцию градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.
Напомним, вопрос ликвидации ГАСИ возник еще в январе 2020 года. Тогда бывший глава правительства Алексей Гончарук сообщал, что ликвидировать инспекцию могут из-за коррупционных схем.
Ведь в 2019 году вклад в ВВП от строительной отрасли составил лишь 2,5% против среднеевропейского уровня в 6%.