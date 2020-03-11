Консультативный совет и обмен пленными — как прошла встреча ТКГ в Минске

В Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

На нем присутствовали глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

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По результатам встречи сторонам удалось достичь ряда договоренностей. В частности:

Обмен удерживаемыми лицами: представить списки лиц, подлежащих взаимном освобождению. Также представить в ТКГ окончательно согласованніе списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения, включая по итогам верификации, проведенной Международным комитетом Красного Креста.

Разведение сил и средств.

Одновременное открытие КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье.

Введение Консультативного совета.

Подписать решение ТКГ о введении Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Французской Республики и Федеративной Республики Германия по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандской формате.

Ранее Украина на встрече Трехсторонней контактной группы призвала Россию установить необходимые средства контроля за эпидемиологической безопасностью на линии разграничения в связи с угрозой распространения нового коронавируса.