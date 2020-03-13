В ближайшие месяцы Украина вернет всех удерживаемых в ОРДЛО – Ермак

Украина в ближайшие месяцы вернет всех своих граждан, удерживаемых на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, это самое главное решение, принятое на последнем заседании ТКГ в Минске.

– Украина сделает все, чтобы в течение ближайших месяцев мы вернули всех наших граждан, которые сегодня находятся и удерживаются на территории ОРДЛО, – сказал он после заседания СНБО.

Он также коснулся еще одного вопроса — необходимости создания Консультативного совета в рамках рабочей подгруппы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, в которую войдут представители ОРДЛО.

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Ермак отметил, что это не создает правовое поле для признания подконтрольных России боевиков, добавив, что окончательного решения еще нет.

— Заявлено о необходимости создания этого совета как совещательного органа, который может рассматривать вопросы, согласованные в пакете Минских договоренностей, и давать свои предложения, которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы. Никаких шагов, которые бы создавали правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО, их признания, не существует. Никаких прямых переговоров, — сказал руководитель ОП.

Напомним, последнее заседание ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе состоялось 11 марта. На нем, в частности, обсуждался вопрос создания Консультативного совета в составе политической подгруппы.