На Донбассе боевики сбросили с бепилотника гранаты на санитарный автомобиль

На Донбассе в районе Гнутового боевики с помощью беспилотных летательных аппаратов сбросили две гранаты на санитарный автомобиль.

В 10 Горно-штурмовой бригаде ВСУ сообщают, что на автомобиле было четко видно соответствующую маркировку и имелись проблесковые маячки.

Поэтому ошибиться в этом случае вообще было невозможно.

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К счастью, в результате сброса взрывчатки никто не пострадал. Однако соответствующие действия указывают на пренебрежение правилами международного гуманитарного права по ведению боевых действий.

Напомним, ранее в результате обстрелов на Донбассе один украинский военный погиб, еще шестеро были ранены.

Фото: 10 Горно-штурмовая бригада