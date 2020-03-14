День украинского добровольца: Зеленский поздравил патриотов и подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил патриотов с Днем украинского добровольца, который отмечается 14 марта.

Глава государства подчеркнул, что крайне важным является сохранение светлой памяти о героях-добровольцах.

— Пока жива память о тех, кто сделал первый мужественный шаг в защиту Украины в тяжелое для нее время, кто отдал самое ценное – свою жизнь, до тех пор не угаснет воля к борьбе за наше будущее, будущее наших детей, — сказал он.

Президент сказал, что подписал закон О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции, который Верховная Рада приняла 4 декабря 2019 года.

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Согласно закону, статус участников боевых действий будет выдаваться добровольцам, которые защищали и защищают Украину.

— Рад, что первые удостоверения участника боевых действий уже получили наши герои-добровольцы. Я искренне благодарен за то, что и сегодня многие из вас, приобретя бесценный опыт, продолжает выполнять боевые задачи на востоке Родины в составе обновленного украинского войска, — сказал он.

Зеленский обратился к правительсту с просьбой активизировать работу по созданию Мемориала украинских героев и Национального мемориального комплекса для почетного чествования погибших во время боевых действий на востоке Украины.

Также он поручил проработать вопрос основания ведомственной награды для празднования участников добровольческого движения.



Напомним, в декабре Украина упростила процедуру получения вида на жительство и украинского гражданства для добровольцев, которые воевали на Донбассе на стороне Украины.