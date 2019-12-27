В Украине упростили получение гражданства для добровольцев-иностранцев

Отныне добровольцы могут получить вид на жительство в Украине, что позволяет им получить гражданство.

В Украине упростили процедуру получения вида на жительство в Украине и украинского гражданства для добровольцев, которые воевали на Донбассе на стороне нашей страны.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Новый механизм упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии законодательством.

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Ранее добровольцы из других стран не могли получить вид на жительство в Украине, что является первым шагом для получения гражданства.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении добровольцам статуса участника боевых действий.