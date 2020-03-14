Кабмин поддержал закрытие границы с 17 марта

Правительство поддержало закрытие пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения на две недели, начиная с 17 марта.

Решение было принято во время внеочередного заседания Кабмина.

Для иностранцев закрыт въезд на территорию Украины с 16 марта.

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Также с 16 марта на две недели закроют контрольные пункты на линии разграничения с неподконтрольным Донбассом.

Напомним, в Украине зафиксированы три случая инфицирования коронавирусом. Для недопущения распространения вируса, 12 марта в Украине введен карантин.